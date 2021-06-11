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Россиянин решил показать детям полный опасности мир и похитил ребенка на улице

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Фото: Алехандро Мартинез Велез / РИА Новости

В Сочи 36-летний россиянин пытался похитить двухлетнего ребенка, но споткнулся и выронил его. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Вечером 1 июня мужчина пытался украсть мальчика на детской площадке. Схватив ребенка, злоумышленник положил его в коробку и побежал, однако через 10 метров споткнулся и упал, оставил ребенка. Затем он скрылся с места.

Мать мальчика написала заявление в полицию, подозреваемого нашли. Свой поступок мужчина объяснил тем, что хотел показать детям полный опасности мир.

Сообщается, что на злоумышленника составлен административный протокол.

Ранее сообщалось, что в ЮАР мужчина пытался похитить четырехлетнюю девочку, которая вместе с матерью и сестрой сидела в закусочной. Однако он был жестко задержан проходящим мимо посетителем. Другие очевидцы вызвали полицию.

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