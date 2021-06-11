Против пытавшегося похитить ребенка россиянина возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбудили против мужчины, попытавшегося похитить двухлетнего ребенка в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Информация о том, что мужчина в Сочи пытался похитить двухлетнего мальчика, появилась в социальных сетях​​​. По сообщениям, вечером 1 июня неизвестный попытался украсть ребенка на детской площадке. Он затолкал его в коробку и принялся убегать, однако пробежав буквально 10 метров споткнулся и выронил ребенка. После этого злоумышленник скрылся.

Мать мальчика написала заявление в полицию и в скором времени преступника задержали. Свой поступок он объяснил тем, что хотел показать детям полный опасности мир.

Ранее сообщалось, что в отношении злоумышленника завели административный протокол.