Арестован подозреваемый в убийстве пермской туристки

На Урале арестовали подозреваемого в убийстве пермской туристки. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления Следственного комитета по Свердловской области.

Обвинения в убийстве предъявили ранее судимому 43-летнему жителю города Нижние Серги. Следователи установили, что в ночь на 30 мая на берегу реки Серга между городами Нижние Серги и Михайловск он убил 35-летнюю туристку из Перми. «После совершения убийства женщины обвиняемый принял меры для сокрытия ее тела, а также похитил принадлежащее ей имущество», — говорится в сообщении.

В управлении СК добавили, что в ближайшее время ему выберут меру пресечения. Обвиняемому грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Местный портал Е1 уточняет, что обвиняемого зовут Алексей Еремеев, а погибшую — Анастасия Пыхтеева. Уточняется, что мужчину нашли в палатке туристки в лесу, при нем нашли банковскую карту и телефон женщины.

Когда его пытались задержать, он натравил на полицейских собаку, животное пришлось убить. «Задержанный ведет себя как бывалый, демонстрируя операм, что он якобы "не при делах", хотя его нашли в палатке, принадлежащей убитой женщине», — рассказывал глава пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.

Е1 указал, что Еремеев был ранее судим за грабеж и восемь лет провел в колонии.