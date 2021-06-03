В убийстве российской туристки заподозрили беглого преступника

В убийстве пропавшей в Свердловской области туристки Анастасии Пыхтеевой заподозрили беглого преступника и его возлюбленную. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Полицейские установили, что с банковской карты 35-летней туристки были куплены коньяк и еда. Оказалось, что покупку в местном магазине совершила женщина, которая жила в шалаше неподалеку от реки, по которой сплавлялась Пыхтеева.

Вместе с женщиной задержали и ее сожителя, объявленного ранее в федеральный розыск. На допросе подозреваемые признались в убийстве. Тело туристки ищут.

Как отметили в региональном управлении Следственного комитета России, по факту исчезновения Пыхтеевой ранее было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.