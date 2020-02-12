Пытавшаяся выйти из летящего самолета и убить попутчиков туристка села в тюрьму на два года. Об этом Daily Mail стало известно в среду, 12 февраля.

26-летняя британка Хлое Хейнс (Chloe Haines) признала себя виновной в создании угрозы безопасности самолета и нападении на члена экипажа. В результате суд Chelmsford Crown Court приговорил ее к двум годам лишения свободы.

Инцидент произошел 22 июня на борту самолета авиакомпании Jet2. Спустя 45 минут после взлета Хейнс вскочила со своего места и попыталась открыть дверь аварийного выхода с криками: «вы все умрете к чертовой матери». Когда бортпроводницы отстранили ее от выхода, она направилась к кабине пилотов. Другим пассажирам удалось повалить девушку на пол и обездвижить ее руки и ноги.

В воздух были подняты два истребителя Typhoon королевских ВВС, которые сопроводили лайнер обратно в Станстед. В аэропорту нарушительницу арестовали.

В июле сообщалось, что дебош обошелся пассажирке в 85 тысяч фунтов (6,7 миллиона рублей).

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