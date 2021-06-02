Российскую учительницу обвинили в убийстве четырехлетней девочки и ее матери

Учительницу физкультуры из Саратова Елену Щеренко будут судить по обвинению в убийстве 38-летней знакомой и ее четырехлетней дочери. Об этом сообщается на сайте СК России по Саратовской области.

По данным следствия, 29 ноября 2020 года жительница Саратова пришла в квартиру к своей знакомой в доме по улице Чернышевского. Хозяйка была в квартире со своей малолетней дочерью (3 года 10 месяцев). Гостья вооружилась ножом и нанесла сначала женщине, а затем девочке множественные удары. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте. Злоумышленница похитила из квартиры ювелирные украшения и банковскую карту, с которой сняла 70 тысяч рублей.

«Прокуратурой Саратовской области утверждено обвинительное заключение в отношении 54-летней жительницы областного центра. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных… статьей УК РФ "Убийство двух лиц, в том числе малолетнего, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем" и… "Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», — говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура также отмечает, что женщина в момент преступления была пьяна, а со своими жертвами расправилась кухонным ножом.

Уточняется, что фигурантка дела является учителем физкультуры в местном лицее, тренером по армрестлингу, имеет звание мастера спорта по гимнастике, а в 1999-2013 годах была заместителем декана по воспитательной работе в Саратовском государственном техническом университете.

Ранее стало известно, что осужденный за убийство 13-летней девочки россиянин попросил оправдать его. По данным следствия, нижегородец Дмитрий Синицын напал на несовершеннолетнюю, катавшуюся на велосипеде. Затем он задушил ребенка. Тело девочки до сих пор не нашли. Прокурор настаивает на пожизненном заключении.