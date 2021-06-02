Осужденный за убийство 13-летней девочки россиянин попросил оправдать его

Нижегородец Дмитрий Синицын, осужденный за убийство 13-летней девочки, попросил суд оправдать его. Об этом в среду, 2 июня, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что 20 апреля мужчину приговорили к 19 годам колонии строгого режима, часть срока (9 лет) он должен отбывать в тюрьме. Однако защита и сам фигурант дела просят отменить данное решение, ссылаясь на недостаточные доказательства виновности.

Помимо этого прокурор обратился в суд с просьбой пожизненно заключить Синицына. Заседание планируется на 29 июня.

Как установило следствие, в августе 2018 года около деревни Горный Борок Кстовского района Нижегородской области злоумышленник напал на несовершеннолетнюю, катавшуюся на велосипеде. Затем он задушил ребенка. Тело девочки до сих пор не нашли.