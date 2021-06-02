Оправдательный приговор убившему по неосторожности россиянку гинекологу отменен

Президиум Свердловского областного суда в среду, 2 июня, отменил оправдательный приговор акушеру-гинекологу Анне Маликовой, которая ранее обвинялась в убийстве пациентки по неосторожности. Дело направлено на новое рассмотрение иным составом суда. Об этом «Ленте.ру» сообщили адвокаты потерпевшей стороны.

«Полностью решение об отмене приговора будет готово через несколько дней, мотивы пока не оглашены», — уточнил юрист Вадим Каратаев.

Суд изучил все материалы судебного процесса, в числе которых две судебные экспертизы — в них содержалось прямое противоречие. По мнению участников апелляционного процесса, предстоит новая судебно-медицинская экспертиза, которая должна дать окончательные ответы.

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В феврале 2019 года молодой акушер-гинеколог Анна Маликова в районной больнице города Нижние Серги Свердловской области принимала роды у 22-летней россиянки. Она вывернула пациентке матку и в течение длительного времени не предпринимала ничего для исправления ошибки. Роженица умерла 27 марта прямо в больнице.

Маликову обвинили во врачебной ошибке, однако суд не нашел в ее действиях состава преступления и постановил, что женщина скончалась не по ее вине.