Обвиненного в смерти пациентки врача оставили на работе

Анестезиолог-реаниматолог Собинской районной больницы признан виновным в причинении смерти по неосторожности пациентке и приговорен к ограничению свободы на срок 1 год 10 месяцев. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного управления СКР по Владимирской области Ирина Минина.

Он продолжает работать в том же лечебном учреждении и в той же должности, так как заменить его некем, но ему запрещено посещать увеселительные заведения, наложен ряд других ограничений.

Вечером 30 октября 2017 года одной из местных жительниц потребовалась экстренная операция. «58-летний анестезиолог-реаниматолог был включен в дежурную бригаду, но пришел на операцию без корректирующих очков. Хотя имел серьезный дефект зрения и понимал, что без них не сможет качественно выполнять свои обязанности. Тем не менее он самонадеянно и легкомысленно решил, что 30-летний профессиональный опыт поможет справиться с ситуацией», — рассказала Минина.

В результате анестезиолог-реаниматолог провел три неудачных попытки введения интубационной трубки в трахею пациентки, повредив при этом саму трахею и пищевод. Видя происходящее, оперирующий хирург отстранил коллегу от операции и вызвал заведующую отделением, которая с первой попытки правильно провела манипуляцию. Повреждения оказались обширными, и через месяц 45-летняя пациентка скончалась в реанимационном отделении областной клинической больницы.

«По заключению экспертов, наступившие у пациентки осложнения и необратимые процессы состояния здоровья стали следствием некачественных действий анестезиолога Собинской больницы во время интубации», — подчеркнула официальный представитель СК.

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