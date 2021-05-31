Россиянин предстанет перед судом за убийство школьницы спустя 13 лет

Житель Пензы предстанет перед судом за убийство школьницы спустя 13 лет после произошедшего. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Пензенской области.

Все эти годы правоохранители вели расследование, поскольку установить личность убийцы ребенка сразу не удалось. По версии следствия, вечером 26 апреля 2008 года обвиняемый заметил на улице 12-летню девочку, после чего завел в заброшенное здание, отобрал мобильный телефон и золотые украшения, цепочку с крестиком, серьги и кольцо. Опасаясь, что несовершеннолетняя сообщит в полицию о грабеже, он много раз ударил ее камнем и скрылся.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что школьница от полученных травм скончалась на месте. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ («Грабеж») и пунктам «к», «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с целью скрыть другое преступление»).

Следствием были собраны доказательства, позволившие установить личность злоумышленника и подтвердить его причастность к грабежу и убийству 12-летней девочки. В настоящее время преступник уже отбывает наказание в колонии, он осужден на 19 лет за то, что лишил жизни еще двух человек и совершал мошеннические действия. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее в городе Щелково Московской области глава семьи убил жену и двух дочерей, а затем покончил с собой. По предварительным данным, 42-летний уроженец Таджикистана Фируз Еров поссорился с 40-летней супругой Юлией. Он зарезал ее, а затем дочерей 11 и 17 лет. Предполагается, что ЧП произошло примерно за месяц до того, как соседи почувствовали неприятный запах и вызвали полицию, которая взломала дверь в их квартиру.