Россиянин убил подругу и смыл части ее тела в канализацию

В Кемерово россиянин убил свою 21-летнюю подругу, работавшую в областной администрации, и смысл части ее тела в канализацию. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, 20 мая погибшая ушла из дома и перестала выходить на связь. Мать девушки подключила к поискам сотрудников правоохранительных органов и волонтеров, однако они оставались безуспешными.

Кожу и волосы жертвы убийства нашел слесарь, чистивший канализацию. Полицейские назначили экспертизу и возбудили уголовное дело по факту произошедшего.

Подозреваемый в убийстве ранее уже был судим. После допроса он сознался в содеянном.

20 мая сообщалось, что житель Кемеровской области во время застолья задушил приятеля кочергой, после чего расчленил и закопал останки в своем доме. С 15 апреля убитый числился пропавшим без вести, а спустя месяц его останки были обнаружены под полом дома его знакомого.