Россиянин расчленил собутыльника и оставил в соседней комнате

На Сахалине следователи раскрыли убийство, совершенное в сентябре 2020 года, когда пропал местный житель. На след подозреваемого оперативники вышли лишь накануне. В ходе обыска в его квартире нашли остатки тела убитого. Об этом сообщает портал ASTV.RU.

Как рассказала изданию старший помощник руководителя СУ СК России по Сахалинской области Олеся Вознюк, трагедия произошла в городе Корсакове. 31-летний потерпевший пришел в гости к 56-летнему подозреваемому. После употребления спиртного хозяин квартиры уснул. Проснувшись, он увидел лежавшего рядом с собой потерпевшего. Из-за этого у россиян возник конфликт, в результате которого подозреваемый стал наносить своему гостю удары по голове. От полученных травм он скончался на месте.

После этого хозяин квартиры решил расчленить тело. Он отрезал голову, руки и ноги, вынес и выкинул в ближайшей лесополосе. Оставшуюся часть погибшего он завернул в пакет и оставил на кровати в соседней комнате. Там останки пролежали до недавнего времени.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, он уже дал признательные показания. По решению суда его заключили под стражу.

Ранее житель Кемеровской области во время застолья задушил приятеля кочергой, после чего расчленил и закопал останки в своем доме. Жестокая расправа произошла в поселке Новосафоновский Прокопьевского района. С 15 апреля убитый числился пропавшим без вести, а спустя месяц части его тела были обнаружены под полом дома его знакомого.