Российского актера отправят под суд за расчленение трансгендера

Василеостровский районный суд рассмотрит дело петербуржца, жестоко расправившегося с трансгендером. Об этом во вторник, 18 мая, со ссылкой на прокуратуру Санкт-Петербурга сообщает издание 78.ru.

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По данным следствия, 13 января 2020 года 53-лений мужчина, состоявший в закрытом клубе нетрадиционных связей, в ходе ссоры совершил преднамеренное убийство. В петербургском апарт-отеле на набережной Макарова он убил 24-летниго трансгендера, уроженца Узбекистана. Тело погибшего обвиняемый расчленил и выбросил в реку Мга, чтобы скрыть преступление.

Как сообщало РИА Новости, обвиняемого — актера по профессии —задержали 22 сентября 2020 года.

16 июня 2020 года сообщалось, что фрагменты тела мужчины с женскими грудными имплантами случайно обнаружил школьник, когда купался в реке Мга Кировского района Ленинградской области. Следствие установило, что фрагменты тела принадлежат 24-летнему убитому гражданину Узбекистана.