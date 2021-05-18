Восемь российских зэков забили до смерти осужденного и получили новый срок

Курганский областной суд вынесен приговор восьми заключенным, которые забили до смерти осужденного в исправительной колонии. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Подсудимые признаны виновными в преступлении коллегией присяжных. За причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека, они получили от 4 до 13 лет лишения свободы с учетом неотбытых наказаний по предыдущим судимостям. Новый срок они будут отбывать в колонии особого режима.

Суд установил, что 19 ноября 2018 года в ИК-1 в Курганской области группа из восьми осужденных в течение длительного времени удерживала в подсобном помещении 35-летнего заключенного. Его избивали полипропиленовыми трубами по голове, телу и конечностям. Причина конфликта не раскрывается, указано лишь, что мотивом были личные неприязненные отношения.

Потерпевший скончался от полученных множественных травм.

В сентябре 2019 года заключенные другой курганской колонии, ИК-2, жестоко избили деревянным бруском и металлическим ломом сокамерника, затем изнасиловали, указывает «Новая газета». Потерпевший скончался. Руководителей обеих колоний не привлекли к ответственности за гибель осужденных.