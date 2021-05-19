Родители 47-летнего режиссера убили и расчленили его из-за отсутствия жены

Родители 47-летнего иранского режиссера Бабака Кхоррамдина убили и расчленили его после спора о женитьбе. Об этом пишет Daily Mail в среду, 19 мая.

Части тела кинематографиста были найдены в мусорных мешках и чемодане в западной части Тегерана в воскресенье, 16 мая. Отец погибшего в суде признался, что ввел в организм сына наркоз, заколол его, расчленил и выбросил останки.

Как уточняет Mirror, по подозрению в убийстве и расчленении Кхоррамдина была также арестована его мать. Расследование произошедшего продолжается. Отмечается, что конфликт отца с режиссером, предположительно, возник из-за отсутствия у последнего жены.

Бабак Кхоррамдин закончил факультет изящных искусств Тегеранского университета в 2009 году, изучал кинематограф в Лондоне. Там он снял несколько короткометражных фильмов.