Обвиняемый в расчленении жены российский врач рассказал о ее пропаже

Главный нефролог Санкт-Петербурга, завотделением Мариинской больницы Александр Земченков, обвиняемый в убийстве жены, рассказал о ее пропаже 11 лет назад. В интервью «Комсомольской правде» он сообщил о намерении написать книгу об этом.

По словам врача, 23 февраля 2010 года супруга ушла в роддом, где работала гинекологом, но до медучреждения не добралась. Утром между ними не было ссор. Они обсудили насущные вопросы по воспитанию троих детей. За 27 лет брака любовь прошла, но семья стала товариществом, отметил Земченков. По его признанию, супруга была в курсе его романа на стороне, поэтому этот мотив для убийства выглядит неубедительным.

Он планирует написать книгу о пропаже жены, а также брошюру о том, как сохранить здоровье в СИЗО.

Обвиняемый добавил, что условия содержания в следственном изоляторе приемлемы для него в настоящее время — здесь он познакомился с тренером, который следит за его физической подготовкой.

Ранее нефролог заявил, что оговорил себя, сказав, что убил супругу по неосторожности. По версии следствия, 23 февраля 2010 года Земченков убил ее после ссоры. Затем он расчленил ее тело и выбросил в мусорные контейнеры. Чтобы отвести от себя подозрение, он обратился с заявлением о пропаже жены в полицию, уверяя, что та ушла из дома и пропала без вести. Через несколько месяцев после преступления мужчина съехался с новой возлюбленной.