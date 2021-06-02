Пытавшийся найти киллера за 100 тысяч рублей российский военный получил срок

В Кабардино-Балкарской Республике военный пытался найти киллера за 100 тысяч рублей и получил восемь с половиной лет колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС.

Его признали виновным по части 3 статьи 33, части 1 статьи 30, пункту «з» части 2 статьи 105 («Организация приготовления к убийству по найму») УК РФ.

По данным следствия, в марте 2020 года военнослужащему удалось найти человека, который согласился совершить планируемое убийство. Мужчина дал исполнителю фотографию жертвы, а также ее координаты. Сотрудники полиции смогли предотвратить готовящееся преступление.

Денежное вознаграждение, которое заказчик передал убийце, конфисковали в пользу государства.

Ранее в Воскресенске суд приговорил россиянина Владимира Воробьева, убившего супругу на глазах у воспитанников детского сада, к 11 годам колонии. Установлено, что днем 31 августа 2020 года он в состоянии алкогольного опьянения пришел на работу к своей супруге в детский сад. Из ревности он нанес воспитательнице восемнадцать ударов ножом в шею, грудь и руки.