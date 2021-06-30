Некоторые категории таксистов в России предложили лишить доступа к агрегаторам

Глава ГИБДД России Михаил Черников предложил лишить некоторые категории таксистов доступа к агрегаторам. Речь идет, в частности, о водителях со стажем менее трех лет. Об этом он заявил в интервью «Аргументам и фактам».

По словам Черникова, разрешить использование агрегаторов следует также исключительно водителям с российским водительским удостоверением или водительским удостоверением соответствующей категории гражданина другого государства, где русский язык закреплен в качестве государственного.

Также он предложил оснастить сервисы такси функциями, которые бы не позволили водителям работать дольше периода, допустимого Трудовым кодексом и предельными нормами труда. В иных случаях сервис должен прекращать передавать заказы выработавшему норму таксисту.

Кроме того, Черников анонсировал создание информационной платформы «Безопасность дорожного движения». Доступ к ней получат агрегаторы такси, «чтобы они видели, кто у них работает в качестве водителей, какие правонарушения есть у каждого из них».

Ранее в июне Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) запретила агрегаторам такси подключать к сервису водителей без российских водительских прав и опыта вождения. В департаменте напомнили, что в настоящее время работать в такси можно только при наличии российского или киргизского водительского удостоверения. Также допускается работать с правами тех стран, где русский язык признан официальным. При этом водитель должен иметь стаж вождения не менее трех лет.

С 1 августа в Москве будет работать система анализа работы в такси, в рамках которой каждому водителю присвоят уникальный ID. Это позволит ограничить доступ к заказам нелегальным перевозчикам, уточнили в дептрансе.