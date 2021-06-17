В Москве запретили подключать к сервисам такси водителей с иностранными правами

Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) запретила агрегаторам такси подключать к сервису водителей без российских водительских прав и опыта вождения. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Уточняется, что перевозчикам, нарушившим это требование, уже выписали штрафы, а агрегаторам были направлены письма с требованием устранить причины нарушения. «Если нарушения не устранят, мы будем вынуждены обратиться в прокуратуру», — заявили в дептрансе.

Там уточнили, что за год инспекторы МАДИ выявили свыше 1,7 тысячи таких случаев: водители-иностранцы с опытом вождения менее трех лет получали заказы от крупных сервисов. «Это является нарушением действующего законодательства. Также это может быть небезопасно для пассажиров, так как за рулем автомобиля такси должен быть профессионал с соответствующим опытом», — пояснили столичные власти.

В департаменте напомнили, что в настоящее время работать в такси можно только при наличии российского или киргизского водительского удостоверения. Также допускается работать с правами тех стран, где русский язык признан официальным. При этом водитель должен иметь стаж вождения не менее трех лет.

С 1 августа в Москве будет работать система анализа работы в такси, в рамках которой каждому водителю присвоят уникальный ID. Это позволит ограничить доступ к заказам нелегальным перевозчикам, уточнили в дептрансе.

Ранее 17 июня сообщалось, что в Подмосковье водителей такси, не прошедших вакцинацию от COVID-19, отключат от заказов через агрегаторы после 15 июля. Будут составлены списки с указанием даты и места иммунизации к коронавирусу, где водитель должен указать, где и когда он пройдет вакцинацию до 30 июня. Проверять паспорта вакцинации станут на постах ДПС.