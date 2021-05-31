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Медведев возмутился из-за цен на поездки в такси с детьми

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Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев возмутился из-за цен на поездки в такси с детьми. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 31 мая.

Медведев счел дискриминацией ситуацию, когда за поездку в такси с детским креслом приходится платить больше, чем за обычную поездку.

«Я, честно говоря, даже не знал, что это вот так говорят: "Так, у тебя ребенок есть? Тогда поездка будет дороже". Ну это вообще кроме возмущения ничего не вызывает», — заявил бывший премьер.

Ранее в понедельник Медведев предложил ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для школьников.

25 мая в Госдуме предложили ввести новую категорию льготников. По словам депутата Евгения Федорова, для семей, которые усыновили или взяли под опеку ребенка, стоит ввести льготное начисление земельного налога.

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