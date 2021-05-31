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Медведев предложил ввести бесплатный проезд для школьников

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Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Для российских школьников стоит ввести бесплатный проезд в общественном транспорте. Это предложил заместитель председателя Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на форуме «Большой семейный совет», передает ТАСС.

По его словам, нужно подумать о новых способах поддержки российских семей. «Я, например, имею в виду введение бесплатного проезда для школьников», — сказал он.

Ранее в Госдуме предложили ввести новую категорию льготников. По словам депутата Евгения Федорова, для семей, которые усыновили или взяли под опеку ребенка, стоит ввести льготное начисление земельного налога.

Предполагается, что льгота станет поддержкой и для тех, кто только хочет взять ребенка в семью, так и для тех, кто уже сделал это. Усыновители или опекуны смогут пользоваться льготой до совершеннолетия ребенка.

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