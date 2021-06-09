Глава ГИБДД отверг идею снизить максимальную скорость движения в городах

МВД категорически против снижения максимальной скорости в городах с 60 до 30 километров в час. Об этом заявил глава Госинспекции по безопасности дорожного движения (ГИБДД) МВД России Михаил Черников, передает РИА Новости.

Он также отверг идею снижения порога наказания за превышение скорости с 20 до 10 километров в час.

По мнению Черникова, те, кто предлагает такие изменения, думают не о безопасности дорожного движения, а о взимании штрафов.

Ранее глава Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин заявил, что ГИБДД поддерживает инициативу снизить скорость движения в городах и населенных пунктах с 60 до 30 километров в час. При этом он указал, что снижение скорости должно быть обоснованным для каждой улицы.

В мае в правительстве Москвы предложили снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час. В столичном дептрансе считают, что новый порог положительно скажется на безопасности дорожного движения и повысит дисциплину водителей.