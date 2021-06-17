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В российские школы захотели вернуть уроки вождения

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В российские школы нужно вернуть уроки вождения. В этом случае вместе с аттестатом о получении среднего образования выпускники смогут получить водительские права. Об этом РИА Новости заявил глава ГИБДД России Михаил Черников.

«Обучение правилам безопасного поведения на дороге и основным навыкам вождения должно быть непрерывным. Начинаясь в семье и детском саду, оно должно быть продолжено в школах, в отрядах юных инспекторов движения, ассоциациях юношеских автомобильных школ», — считает он.

Черников отметил, что проводить такие занятия можно во внеклассное время, и предложил начать этот эксперимент с кадетских корпусов, учащиеся которых хотят после окончания училища получить и водительское удостоверение, поскольку в армии высокий спрос на «водительский состав».

В начале июня идею вернуть уроки вождения озвучили депутаты Государственной Думы. Инициатива принадлежит члену комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимету Сафаралиеву и заместителю председателя комитета Госдумы по транспорту Александру Старовойтову.

Они заявили, что стоит вспомнить опыт Советского Союза и в включить в школьную программу обучение правилам дорожного движения и вождению автомобиля.

Ранее в России предложили ввести урок «Основы взрослой жизни» для старшеклассников. Предполагается, что он позволит им получить знания, полезные в обычной жизни после окончания школы. Такую идею озвучила директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.

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