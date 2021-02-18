В российских школах захотели вернуть подготовку к армии, усовершенствовав и внедрив новые методики обучения. С соответствующим предложением выступил глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев во время совещания.

«Подготовка граждан России к военной службе — приоритетное направление государственной политики», — заявил он.

В совещании приняли участие представители Министерства обороны, Росгвардии, МЧС, Минобразования, Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ), некоммерческих общественных организаций. По его итогам Минобразования и НКО приняли проект решения, в котором в том числе рекомендовали Министерству просвещения выделить раздел «Начальная военная подготовка» из предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», а правительству — рассмотреть возможность подготовки федеральной целевой программы системного развития ДОСААФ до 2025 года.

Член комитета Комитета Совета Федерации по обороне Таймураз Мамсуров пояснил «Парламентской газете», что речь не идет о возвращении в школы классического курса начальной военной подготовки. Она появилась в школах в 1930-е годы и была тесно связана с ДОСААФ. Старшеклассников обучали метать гранаты, стрелять из винтовки, бегать на лыжах, ходить строем, оказывать первую помощь. Курс завершался сборами в местной военной части. В 1980-х годах военную подготовку убрали, а в 1991 году распределили между ОБЖ и физкультурой.

Как считает бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, решение о возвращении военной подготовки в школы нужно принимать на уровне правительства. Он напомнил, что уже есть программа ГТО, направленная на подготовку школьников к труду и обороне, и юноши, начиная с 10-го класса, могут ездить на специальные сборы.

«Но, конечно, этого недостаточно. Я считаю, что правила использования средств химзащиты, оказания первой медицинской помощи должны знать и девчонки, и мальчишки», — добавил депутат. По мнению Онищенко, в курс может войти не только строевая подготовка и сборка-разборка автомата, но и боевые искусства, рассчитанные на определенный возраст.