Кремль прокомментировал данные о сокращениях в российской армии

Никаких решений о сокращении должностей и пересмотре надбавок в российской армии не принималось. Так прокомментировал опубликованные в СМИ данные представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

При этом пресс-секретарь президента России отметил, что экспертное обсуждение реформы Вооруженных сил России вполне может вестись.

Ранее сообщалось, что министерство финансов подготовило новые предложения по оптимизации бюджета. В плане ведомства значится сокращение каждого десятого военнослужащего.

Минфин также предложил увеличить сроки носки вещевого имущества или заменить его выдачу денежной компенсацией и обеспечивать питание контрактников только во время боевого дежурства и на полевых выходах. Кроме того, в предложении ведомства говорится об исключении нормы о ежегодном увеличении военной пенсии и увеличении срока выслуги, необходимого для начисления пенсии.

По данным «Известий», идентичный документ также был направлен в Федеральную службу войск национальной гвардии.