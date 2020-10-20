Минфин предложил сократить каждого десятого военнослужащего

Министерство финансов подготовило новые предложения по оптимизации бюджета. Об этом пишет газета «Известия».

В этот раз ведомство предложило оптимизировать расходы российской армии. Среди прочего, в подготовленном плане значится сокращение каждого десятого военнослужащего. Издание подсчитало, что в случае принятия плана будут ликвидированы порядка 100 тысяч должностей, не связанных с выполнением боевых задач.

Также Минфин предлагает увеличить сроки носки вещевого имущества или заменить его выдачу денежной компенсацией и обеспечивать питание контрактников только во время боевого дежурства и на полевых выходах.

Еще одной возможностью сэкономить ведомство видит увеличение срока выслуги, необходимого для начисления пенсии. Сейчас он составляет 20 лет с учетом учебы в военном вузе, Минфин предлагает увеличить срок до 25 лет без учета учебы. При этом документ содержит предложение исключить из законодательства норму о ежегодном увеличении военной пенсии на два процента сверх уровня инфляции.

«Известия» выяснили, что идентичный документ также был направлен в Федеральную службу войск национальной гвардии.

19 сентября стало известно, что в России экономика впервые за семь лет окажется важнее обороны. Проект федерального бюджета на 2021 год подразумевает расходы по функциональному разделу «Национальная оборона» в размере 3,11 триллиона рублей (14,5 процента от общих расходов), а по разделу «Национальная экономика» — 3,37 триллиона рублей (15,7 процента). В последний раз экономика оказывалась важнее обороны в 2014 году, семь лет назад.

В докризисном плане на 2021 год предлагалось сократить траты по линии Минобороны на 120 миллиардов рублей, но в нынешнем варианте сокращение составит 200 миллиардов. В отношении к ВВП размер трат составит 2,7 процента — это минимальное значение с 2011 года.