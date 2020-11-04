Реформу российской армии оценили

Британский The Economist оценил реформы, прошедшие в российских вооруженных силах за последние годы. Этому посвящен материал на сайте издания.

Утверждается, что ни одна страна в мире не способна так быстро вернуть мощь армии, находившейся в плачевном состоянии, как это сделала Россия. Эксперт Центра военно-морского анализа Майкл Кофман указывает, что это стало возможным благодаря увеличению расходов бюджета на оборону.

Выделенные средства пошли на перевооружение сухопутных войск, авиации и флота, а также на оснащение армии высокоточным оружием. В частности, речь идет о наземных ракетных комплексах «Искандер» и крылатых ракетах «Калибр» и Х-101. «Десять лет назад идея о том, что российский флот способен нанести точный удар с кораблей в Каспийском море по целям в Сирии показалась бы фантастикой. Сегодня это реальность», — указано в статье.

Еще одним положительным моментом аналитики назвали участие российских войск в конфликтах. Например, в Сирии российские офицеры начали отходить от привычной вертикальной схемы получения приказов и перешли на более автономное оперативное управление. Кроме того, ближневосточная республика стала полигоном для испытания новых видов вооружений, включая беспилотники и высокоточное оружие.

В сентябре стало известно, что проект федерального бюджета на 2021 год подразумевает расходы по функциональному разделу «Национальная оборона» в размере 3,11 триллиона рублей (14,5 процента от общих расходов), а по разделу «Национальная экономика» — 3,37 триллиона рублей (15,7 процента). В последний раз экономика оказывалась важнее обороны в 2014 году, семь лет назад

В 2018 году бывший министр обороны России Анатолий Сердюков впервые после увольнения с этого поста дал интервью. Он отметил, что вооруженный конфликт в Южной Осетии показал, для чего нужна была реформа армии. «Мы понимали, то вооружение, которое у нас есть, прослужит максимум еще 10 лет. Через 10 лет останется только металлолом. Вот почему появилась программа вооружений до 2020 года», — сказал экс-чиновник.

Сердюков был министром обороны с февраля 2007-го по ноябрь 2012 года. Во главе Минобороны Сердюков инициировал реформу вооруженных сил, разделенную на три этапа. Первый включал в себя сокращение численности в армии (большая часть пришлась на офицерский состав), второй — решение социальных вопросов (повышение денежного довольствия, обеспечение жильем и повышение квалификации военнослужащих), третий — в обновлении вооружения и техники.