Анатолий Сердюков дал первое за шесть лет интервью

Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков впервые после увольнения с этого поста дал интервью. Беседа с ним опубликована в журнале «Огонек».

Он рассказал, что сразу после назначения на министерскую должность в 2007 году попросил организовать для него обучение на курсах в Академии Генерального штаба. «И восемь месяцев с 6 до 10–11 вечера изучал новую для меня науку. Каждый день. Потому что в любой момент может позвонить верховный главнокомандующий и спросить, скажем, о системе "Бук"», — вспоминает Сердюков.

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По его словам, он также в течение нескольких месяцев ездил по России, выясняя текущее состояние армии и масштаб проблем. Основными стали денежное довольствие военнослужащих и жилье для них, а также инфраструктура военных городков. Некоторый опыт, по воспоминаниям Сердюкова, был позаимствован в США, Германии и скандинавских странах.

Вооруженный конфликт в Южной Осетии, как отметил бывший министр, показал, для чего нужна была реформа армии. «Мы понимали, то вооружение, которое у нас есть, прослужит максимум еще 10 лет. Через 10 лет останется только металлолом. Вот почему появилась программа вооружений до 2020 года», — сказал экс-чиновник.

Сердюков также рассказал, что предчувствовал свою отставку. «Наверняка и мы наделали ошибок. Невозможно осуществить такого масштаба реформу и ни в чем не ошибиться», — признался он, добавив, что очень устал от работы во главе Минобороны как физически, так и психологически.

На вопрос о том, предполагал ли он, что его отставка будет сопровождаться коррупционным скандалом, Сердюков ответил отрицательно.

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В настоящее время бывший чиновник занимает несколько высокопоставленных должностей в крупных компаниях, в частности входит в советы директоров «Объединенной авиастроительной корпорации», «КамАЗа» и «Вертолетов России», а также возглавляет аналогичную структуру в «Роствертоле».

Сердюков был министром обороны с февраля 2007-го по ноябрь 2012 года. Незадолго до отставки он оказался замешан в скандале о мошенничестве в компании «Оборонсервис» на сумму более трех миллиардов рублей и проходил свидетелем по этому делу.

Во главе Минобороны Сердюков инициировал реформу вооруженных сил, разделенную на три этапа. Первый включал в себя сокращение численности в армии (большая часть пришлась на офицерский состав), второй — решение социальных вопросов (повышение денежного довольствия, обеспечение жильем и повышение квалификации военнослужащих), третий — в обновлении вооружения и техники.

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