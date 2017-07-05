Сердюков возглавил совет директоров «Роствертола»

Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков избран председателем совета директоров авиастроительной компании «Роствертол», входящей в холдинг «Вертолеты России» (ВР). Об этом в среду, 5 июля, сообщили в «Ростехе», передает РИА Новости.

В новый состав совета в том числе были избраны гендиректор ВР Андрей Богинский, гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев и бывший начальник следственного департамента МВД РФ Александр Савенков.

Сердюков вошел в состав совета директоров «Роствертола» в конце июня 2016 года.

29 июня 2017 года стало известно, что на общем годовом собрании акционеры «КамАЗа» утвердили в совет директоров компании кандидатуру Сердюкова. Он пришел на смену бывшему председателю ВЭБ Владимиру Дмитриеву. Кроме того, Сердюков входит в совет директоров таких предприятий, как «Вертолеты России» и Объединенная авиастроительная корпорация.

«Роствертол» (бывшее Ростовское вертолетное производственное объединение) — завод в Ростове-на-Дону, ведущий серийный выпуск вертолетов марки «Ми». Входит в состав корпорации «Вертолеты России». В данный момент предприятие выпускает машины типа Ми-28Н, Ми-35М, Ми-26. Выручка за 2015 год — 56,8 миллиарда рублей (в 2014-м — 36,9 миллиарда).