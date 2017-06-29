Бизнес
 

Сердюков вошел в совет директоров «КамАЗа»

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Анатолий Сердюков
Анатолий Сердюков

На общем годовом собрании акционеры «КамАЗа» утвердили в совет директоров компании кандидатуру бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы компании.

В совете директоров Сердюков пришел на смену бывшему председателю ВЭБ Владимиру Дмитриеву.

В новый состав совета директоров акционеры переизбрали гендиректора «КамАЗа» Сергея Когогина, главу госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, замглавы «Ростеха» Игоря Завьялова, главу подразделения Daimler AG Вольфрама Шмида, вице-президента по развитию бизнеса грузовых автомобилей Daimler в России Геральда Янка.

Также в составе совета директоров остались председатель профсоюзного комитета работников «КамАЗа» Александр Васильев, бывший премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков, председатель совета директоров «Автоваза» Сергей Скворцов, а также гендиректор и президент ООО «Варданян, Бройтман и партнеры» Михаил Бройтман и Рубен Варданян.

Российская компания занимает 16-е место среди ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей и восьмое место в мире по объему выпуска дизельных двигателей. В состав технологической цепочки группы входят 11 крупных заводов автомобильного производства и подразделений вспомогательного цикла. В настоящее время компания также выпускает автобусы, тракторы, комбайны, электроагрегаты, тепловые мини-электростанции и комплектующие. Основное производство расположено в городе Набережные Челны.

Крупнейшим акционером «КамАЗа» является госкорпорация «Ростех» (49,9 процента). Также среди акционеров российского производителя грузовиков — зарегистрированная на Кипре Avtoinvest limited (20,81 процента), германский автоконцерн Daimler (15 процентов), американская KAMAZ International Management (4,25 процента), ООО «Финансово-лизинговая компания "КАМАЗ"» (3,72 процента), кипрская Decodelement Services Limited (2,73 процента).

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