Российские школьники показали спектакль-фантазию к дню рождения Пушкина

Российское движение школьников (РДШ) накануне Международного дня русского языка и 222 годовщины с дня рождения самого известного русского поэта Александра Пушкина показало спектакль-фантазию «Чудное мгновенье». Премьерный показ в рамках Всероссийского проекта «Школьная классика» состоялся на сцене музея-заповедника «Михайловское».

В постановке приняли участие коллективы школьных театров из Курска, Казани, Тулы, Самары, Тамбова, Москвы и Московской области и выпускниками театрального института имени Б. Щукина. «У нас подрастает замечательное поколение. Есть расхожее мнение, что не та нынче пошла молодежь. Нет, очень даже та. И ребята — активисты Российского движения школьников, не словом, а делом доказывают это», — заметил первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев.

Кроме того, губернатор Псковской области Михаил Ведерников добавил, что такого формата не хватало Дню Пушкинской поэзии. Он подчеркнул, что теперь постановки станут неотъемлемой частью мероприятия. «Это важно и для детей: для них это большая ответственность и серьезный, и уже профессиональный вызов. А для программы это будет дополнительный элемент, я уверен, один из важнейших и ярчайших», — подытожил глава региона.

На территории музея-заповедника «Михайловское» в этот день появились 7 тематических зон: мастер-классы от профессионалов объединила интерактивная площадка «Бал», на которой можно было разучить танцы 18 века; стилизованное пространство «Библиотека» погрузило всех желающих в поэтический мир Пушкина, творческая зона «Пленэр» привлекала уроками от профессиональных художников; правила этикета и приемы стихосложения гости смогли узнать на поэтической сцене «stand-up по-Пушкински»; площадка «Пикник» удивила иммерсивным шоу и стилизованной фотозоной, где посетителям предлагалось сфотографироваться с самим Александром Сергеевичем; центральной площадкой стала открытая сцена для спектакля-фантазии «Чудное мгновение».

Спектакль-фантазия «Чудное мгновенье» состоял из 7 эпизодов, каждая постановка по знаменитому произведению Александра Пушкина отличалась оригинальностью жанра и сценической подачи. Режиссером спектакля стал один преподавателей театрального института имени Б. Щукина Валентин Стасюк.