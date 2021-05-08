Россия
 
Последние новости
Чехия попросила страны ЕС выслать «хотя бы по одному российскому дипломату»
МВД Украины пригрозило штрафом за георгиевскую ленту
Кравчук допустил восстановление отношений России и Украины при одном условии
Основатели Суперлиги выступили с заявлением
Латышский певец спел военную песню в Крыму и подвергся проверке спецслужб
Залезшим в долги россиянам дали совет
Самогонный аппарат стал причиной гибели ребенка и его отца
В Германии вступились за советского воина
Россиянам назвали нюансы рефинансирования ипотеки
Зеленский обратился к украинцам в преддверии Дня Победы
Новости партнеров
Прослушать новость

В небо над Ржевским мемориалом подняли тысячу дронов

Перейти в «Мою Ленту»

Активисты Российского движения школьников (РДШ) подняли в небо у Ржевского мемориала советскому солдату 1000 дронов в ночь с 7 на 8 мая. Шоу приурочили к 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, сообщается на странице движения в социальной сети «ВКонтакте».

В процессе светового шоу беспилотники выстраивались в воздухе в фигуры, посвященные Победе, а также создали в небе копию ржевского мемориала.

Активисты РДШ из школ города Ржева помогали специалистам компаний осуществлять предстартовую подготовку квадрокоптеров для проведения светового шоу. Школьники занимались расстановкой аппаратов, загружали полетное задание, проверяли готовность к взлету и выполняли запуск.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российское движение школьников запустило акцию к 9 мая
В России стартовал «Диктант Победы»
Победителям «Большой перемены» пообещали путешествие от Москвы до Владивостока