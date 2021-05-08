В небо над Ржевским мемориалом подняли тысячу дронов

Активисты Российского движения школьников (РДШ) подняли в небо у Ржевского мемориала советскому солдату 1000 дронов в ночь с 7 на 8 мая. Шоу приурочили к 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, сообщается на странице движения в социальной сети «ВКонтакте».

В процессе светового шоу беспилотники выстраивались в воздухе в фигуры, посвященные Победе, а также создали в небе копию ржевского мемориала.

Активисты РДШ из школ города Ржева помогали специалистам компаний осуществлять предстартовую подготовку квадрокоптеров для проведения светового шоу. Школьники занимались расстановкой аппаратов, загружали полетное задание, проверяли готовность к взлету и выполняли запуск.