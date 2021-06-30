В Петербурге таксист надышался «веселящим газом» и начал приставать к прохожим

В Петербурге таксист надышался газом из воздушных шаров и начал приставать к прохожим. Информация о происшествии появилась в группе «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте».

«Водитель такси надышался шариков и стал приставать к прохожим, конфликтовать. Наряд ДПС на месте», — написано в посте.

Как пишет «МК», мужчину, надышавшегося «веселящим газом», доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Ему грозит административный штраф.

Ранее сообщалось, что таксист набросился на пассажирку бизнес-класса в Санкт-Петербурге, потребовав 700 рублей свыше заявленной изначально суммы в 2600 рублей за проезд по платной дороге. Девушка отказалась платить, из-за чего у них произошел конфликт.