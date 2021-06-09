Набросившийся на пассажирку бизнес-класса из-за 700 рублей таксист объяснился

Таксист Расим Джалилов, набросившийся на пассажирку бизнес-класса в Санкт-Петербурге, объяснился. Запись опубликовал Telegram-канал «LIFE SHOT».

Инцидент произошел в ночь на 5 июня. Водитель потребовал 700 рублей свыше заявленной изначально суммы в 2600 рублей за проезд по платной дороге. Девушка отказалась платить, из-за чего у них произошел конфликт. На кадрах, опубликованных изданием Life, видно, как мужчина бьет несколько раз по телефону в руках девушки. При этом он нецензурно выражается.

По словам Джалилова, пассажирка с самого начала была агрессивно настроена. Он предупредил ее, что мосты разведены, и придется ехать по платной дороге. Водитель заверил, что согласно правилам сервиса, такой маршрут оплачивается дополнительно пассажиром. Затем девушка начала агрессивно выражаться и «перешла на личное».

«Я поддался на эмоции, согласен, это мой косяк, что ударил по её телефону, чтобы она не снимала. Потому что до этого она заявила мне о том, что она сейчас позвонит в полицию и подаст заявление о том, что я хотел ее изнасиловать», — объяснил он свои действия.

Ранее 28-летняя жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании в такси. По ее словам, этот водитель ранее уже подвозил ее несколько раз. Девушка заявила, что в такси сели двое« явно знакомых с водителем» мужчин . Один из них удерживал ее за руки, а другой изнасиловал.