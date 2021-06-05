Названы опасные для автомобиля заправки

Автомобилистам порекомендовали избегать заправки, которые расположены на трассах, но при этом не принадлежат какой-либо федеральной сети. Такой совет дал технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов, передает «Прайм».

Он пояснил, что именно на таких АЗС велика вероятность заправиться некачественным топливом, что может привести к выходу из строя двигателя или топливной системы. Эксперт отметил, что и на сетевых АЗС бывают поставки некачественного бензина, но дорожащие своей репутацией брендов стараются соответствовать стандартам, а возможные проблемы решают очень быстро.

Оптимальным же вариантом Рязанов назвал заправку на АЗС в черте города, независимо от бренда.

Ранее автомобильный эксперт Егор Васильев раскрыл способ сэкономить бензин. По его словам, прежде всего необходимо воздержаться от резких торможений и ускорений. «Необходимо постоянно прогнозировать развитие ситуации на дороге, чтобы избежать ненужных ускорений», — подчеркнул он. Экономнее ехать на минимальных оборотах двигателя, для чего следует использовать повышенные передачи. Также стоит отключить лишние потребители энергии в автомобиле, в том числе кондиционер, и даже закрыть окна.

17 апреля стало известно, что россияне сократили почти на четверть траты на бензин в первом квартале этого года. Средний чек на АЗС составил 1228 рублей. Аналитики отмечают, что граждане начали отказываться от поездок на собственной машине, отдавая предпочтение такси. Общий объем операций по оплате такси в первом квартале увеличился на 11 процентов, а средний чек составил 275 рублей. Среди лидеров по заказу такси, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, оказались Екатеринбург, Челябинск и Пермь.