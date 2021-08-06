Россия
 
Последние новости
«Барселона» отказалась от Лионеля Месси из-за правил Ла Лиги
Убивший семью из пяти человек россиянин дал признательные показания
В России предложили выплачивать пособие за прохождение диспансеризации
Похожая на сестру взрослой дочери 41-летняя мать раскрыла секрет молодости
Российские мошенники придумали схему обмана с выдачей кредита без клиента
В Совфеде заявили о намерении ОБСЕ подорвать легитимность итогов выборов
Полицейские в Подмосковье помогли экстренно доставить мужчину в больницу 
Роскомнадзор обвинил YouTube в цензуре и двойных стандартах
Обнаружен указывающий на скорую смерть тревожный признак
Новости партнеров
Прослушать новость

Стало известно о состоянии выброшенного отцом с пятого этажа ребенка

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Telegram-канал «112»

Ребенок, которого отец выбросил с пятого этажа на юго-востоке Москвы, находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом стало известно источнику РИА Новости.

«Ребенок еще находится в стабильно тяжелом состоянии, но наутро в четверг (5 августа, — прим. «Ленты.ру») появилась положительная динамика», — сообщил источник.

Отца ребенка задержали. Он доставлен в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий. Расследование продолжается.

Ранее 4 августа мужчина выбросил сына из окна многоквартирного дома на улице Шумилова в Москве и скрылся с места преступления. Мальчик после падения был в сознании, общался и говорил, что ему больно. Врачи скорой оказали ему необходимую помощь и госпитализировали, спасение мальчика попало на видео.

У мальчика диагностировали обширные травмы, в том числе ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, кровоизлияние в мозг, ушиб легкого. Кроме того, он получил переломы ребер, закрытый перелом шейки бедренной кости и нижней трети бедренной кости со смещением.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мать выброшенного отцом c пятого этажа ребенка прокомментировала действия мужа
Выбросившего ребенка с пятого этажа россиянина задержали
В Москве отец выбросил трехлетнего сына с пятого этажа