Стало известно о состоянии выброшенного отцом с пятого этажа ребенка

Ребенок, которого отец выбросил с пятого этажа на юго-востоке Москвы, находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом стало известно источнику РИА Новости.

«Ребенок еще находится в стабильно тяжелом состоянии, но наутро в четверг (5 августа, — прим. «Ленты.ру») появилась положительная динамика», — сообщил источник.

Отца ребенка задержали. Он доставлен в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий. Расследование продолжается.

Ранее 4 августа мужчина выбросил сына из окна многоквартирного дома на улице Шумилова в Москве и скрылся с места преступления. Мальчик после падения был в сознании, общался и говорил, что ему больно. Врачи скорой оказали ему необходимую помощь и госпитализировали, спасение мальчика попало на видео.

У мальчика диагностировали обширные травмы, в том числе ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, кровоизлияние в мозг, ушиб легкого. Кроме того, он получил переломы ребер, закрытый перелом шейки бедренной кости и нижней трети бедренной кости со смещением.