Россия
 
Последние новости
Глава ВОЗ Гебрейесус предупредил о «реальной опасности» из-за COVID
Назван заработавший на производстве «Спутника V» миллиардер
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности 
Байден назвал штурм Капитолия насильственной попыткой захватить власть
В Минэкономразвития оценили уровень закредитованности россиян
Сосед США лишится источника пропитания
Родители приютили виновного в смерти их дочери мужчину
Самая старая британка раскрыла простой секрет долголетия
Стало известно о возможных льготах для одной категории россиян на оплату ЖКХ
Новости партнеров
Прослушать новость

Мать выброшенного отцом c пятого этажа ребенка прокомментировала действия мужа

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Telegram-канал «112»

Мать двухлетнего мальчика, которого отец выбросил из окна пятого этажа в Москве, прокомментировала действия мужа. Об этом пишет «МК».

Она заявила, что скандалы в семье связаны с предстоящим разводом. Женщина хотела расторгнуть брак, так как глава семейства не желал работать. «Он руку поднимал на меня. Не работал и не хотел работать, а также выпивал», — сказала собеседница издания, добавив, что финансово помогала свекровь, и выручали детские пособия.

Также же женщина договорилась со свекровью, что муж приедет с внуком. Мальчику нужно быть сделать прививку, так как с июня он пошел в детский сад. Мужчина с сыном приехали спустя два дня, так как он себя плохо чувствовал. Неважное здоровье, вероятно, связано с употреблением некоего вещества – об этом он сказал жене.

4 августа отец выкинул двухлетнего ребенка из окна квартиры пятого этажа на юго-востоке Москвы. Следственные органы возбудили дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». В настоящее время мужчину задержали.

У ребенка диагностировали обширные травмы, в том числе ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, кровоизлияние в мозг, ушиб легкого. Кроме того, он получил переломы ребер, закрытый перелом шейки бедренной кости и нижней трети бедренной кости со смещением.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Стало известно о попытках бабушки защитить выброшенного из окна в Москве ребенка
Появились подробности о выбросившем двухлетнего сына с пятого этажа россиянине
В Москве отец выбросил трехлетнего сына с пятого этажа