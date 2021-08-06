Мать выброшенного отцом c пятого этажа ребенка прокомментировала действия мужа

Мать двухлетнего мальчика, которого отец выбросил из окна пятого этажа в Москве, прокомментировала действия мужа. Об этом пишет «МК».

Она заявила, что скандалы в семье связаны с предстоящим разводом. Женщина хотела расторгнуть брак, так как глава семейства не желал работать. «Он руку поднимал на меня. Не работал и не хотел работать, а также выпивал», — сказала собеседница издания, добавив, что финансово помогала свекровь, и выручали детские пособия.

Также же женщина договорилась со свекровью, что муж приедет с внуком. Мальчику нужно быть сделать прививку, так как с июня он пошел в детский сад. Мужчина с сыном приехали спустя два дня, так как он себя плохо чувствовал. Неважное здоровье, вероятно, связано с употреблением некоего вещества – об этом он сказал жене.

4 августа отец выкинул двухлетнего ребенка из окна квартиры пятого этажа на юго-востоке Москвы. Следственные органы возбудили дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». В настоящее время мужчину задержали.

У ребенка диагностировали обширные травмы, в том числе ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, кровоизлияние в мозг, ушиб легкого. Кроме того, он получил переломы ребер, закрытый перелом шейки бедренной кости и нижней трети бедренной кости со смещением.