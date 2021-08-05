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Стало известно о попытках бабушки защитить выброшенного из окна в Москве ребенка

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Место происшествия
Место происшествия
Кадр: телеграм-канал «Mash»

Мать Леонида Кудрявцева, который выбросил из окна московской хрущевки двухлетнего сына, пыталась защитить внука. Женщине стало известно о скандалах в семье сына, поэтому она попросила привезти ребенка из Подольска в ее квартиру. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По словам женщины, 4 августа, когда сын привез к ней внука, он вел себя странно: то плакал, то смеялся. Днем бабушка сходила с малышом в магазин, а вечером мужчина схватил ребенка и захотел уйти с ним. Как пишет издание, женщина закрыла входную дверь и пошла мыть посуду. В этот момент Кудрявцев и выбросил сына в окно.

4 августа отец выкинул двухлетнего ребенка из окна квартиры пятого этажа на юго-востоке Москвы. Следственные органы возбудили дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». В настоящее время мужчину задержали.

У двухлетнего мальчика диагностировали обширные травмы, в том числе ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, кровоизлияние в мозг, ушиб легкого. Кроме того, он получил переломы ребер, закрытый перелом шейки бедренной кости и нижней трети бедренной кости со смещением.

По словам матери россиянина, он, предположительно, употребляет запрещенные вещества. Раньше он уже был в неадекватном состоянии: он говорил, что спецслужбы якобы вставили ему в голову чип.

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