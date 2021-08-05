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Мать выброшенного из окна двухлетнего мальчика рассказала о ссорах с мужем

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Кадр: Telegram-канал Mash

Мать мальчика, которого отец выбросил с пятого этажа в Москве, рассказала, что они с супругом ругались последние несколько дней. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Она отметила, что россиянин приехал в столицу вместе с сыном, чтобы сделать прививку. По ее словам, конфликт между ними произошел накануне инцидента. Девушка также добавила, что мужчина злоупотреблял алкоголем.

«Ребенок в тяжелом состоянии. Мы последние два дня ругались, он должен был к маме ехать, прививку сделать», — рассказала Александра Майорова.

Она подчеркнула, что супруг сильно любил сына, поэтому женщина не понимает, что могло привести к трагедии.

Ранее сообщалось, что отец выбросил двухлетнего сына из окна квартиры пятого этажа на юго-востоке Москвы. Известно, что ребенку оказывается необходимая помощь. Следственные органы возбудили дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». В настоящее время отца мальчика задержали.

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