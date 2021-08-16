В промзоне российского города прогремел взрыв

На юге Екатеринбурга в промзоне прогремел взрыв. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.

«В промышленной зоне в поселке Рудный в одном из цехов раздался взрыв», — цитирует источник агентство.

Данных о пострадавших на данный момент нет. По информации источника агентства, из-за взрыва мог произойти выброс газов. На место направлены специалисты химической защиты. Жителей близлежащих домов попросили закрыть окна и не выходить на улицу.

Жители окрестностей Екатеринбурга сообщили о выбросе химикатов с завода. Как отмечает портал E1.RU, дачные сады, которые расположены около завода, накрыло плотным туманом с сильным запахом серы. Однако никакого взрыва или хлопка, по словам очевидцев, не было.

Ранее в Липецке прогремело два взрыва на металлургическом заводе. В результате первого взрыва обрушилась стена. В тот же день произошел второй взрыв на кислородно-распределительном пункте завода.