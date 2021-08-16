Россия
 
Последние новости
В небе над Узбекистаном столкнулись МиГ-29 и афганский самолет
Площадь лесных пожаров в России достигла рекорда
В Таиланде захотели смягчить ограничения для туристов
Эксперт усомнилась в эффективности установления ценового потолка для продуктов
Заместитель главреда «Медузы» Лысова покинула издание
Ирландия призвала защитить женщин в Афганистане от насилия
Задушивший девушку на пробежке в Москве попал на видео
В Узбекистане задержали большую группу беглых афганских военных
Посол России заявил об улучшении обстановки в Кабуле при власти «Талибана»
Жители Кабула заявили о ненависти к войскам США
Новости партнеров
Прослушать новость

В промзоне российского города прогремел взрыв

В промзоне на юге Екатеринбурга произошел взрыв
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

На юге Екатеринбурга в промзоне прогремел взрыв. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.

«В промышленной зоне в поселке Рудный в одном из цехов раздался взрыв», — цитирует источник агентство.

Данных о пострадавших на данный момент нет. По информации источника агентства, из-за взрыва мог произойти выброс газов. На место направлены специалисты химической защиты. Жителей близлежащих домов попросили закрыть окна и не выходить на улицу.

Жители окрестностей Екатеринбурга сообщили о выбросе химикатов с завода. Как отмечает портал E1.RU, дачные сады, которые расположены около завода, накрыло плотным туманом с сильным запахом серы. Однако никакого взрыва или хлопка, по словам очевидцев, не было.

Ранее в Липецке прогремело два взрыва на металлургическом заводе. В результате первого взрыва обрушилась стена. В тот же день произошел второй взрыв на кислородно-распределительном пункте завода.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Появилось видео с места взрыва на металлургическом заводе в Липецке
Число жертв взрыва на ростовском химкомбинате снова возросло
Одного из пострадавших при взрыве на ростовском химкомбинате ввели в кому