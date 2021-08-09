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Появилось видео с места взрыва на металлургическом заводе в Липецке

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Видео с последствиями взрыва на кислородно-распределительном пункте металлургического завода в Липецке, который произошел 9 августа, появилось в сети. Его публикуют «Известия».

На кадрах с места взрыва можно наблюдать полуразрушенное здание: кирпичные стены постройки обвалились, вокруг разбросаны металлические листы. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

Как сообщает ТАСС, взрыв прогремел в 9.59. Пункт находится в пристройке к конвертерному цеху № 2, возгорание на кровле локализовано. Возгорание не затронуло основное оборудование, а ремонт вспомогательного займет 1-2 суток, сообщили агентству. Причины взрыва устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на металлургическом заводе в Липецке обрушилась стена и горит кровля. По предварительным данным, пострадавших нет. Пожар локализован.

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