Второй взрыв произошел на металлургическом заводе в Липецке

В Липецке на кислородно-распределительном пункте металлургического завода произошел второй взрыв. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Повторный взрыв на кислородно-распределительной станции предприятия. Люди отведены на безопасное расстояние», — уточнил источник. За взрывом последовало усиление пожара. В результате возгорания были повреждены объекты озеленения и ограждения, сказал он.

Первый взрыв прогремел в 9.59 в понедельник, 9 августа. Известно, что пункт находится в пристройке к конвертерному цеху № 2, возгорание на кровле было локализовано, кроме того, огонь не затронул основное оборудование. Ремонт вспомогательного займет 1-2 суток, уточнили агентству. В результате взрыва на металлургическом заводе в Липецке обрушилась стена.

