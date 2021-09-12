Россиянин облил себя бензином, поджег дом и заперся в помещении с гранатой

Житель микрорайона Мамайка в городе Сочи облил себя бензином, поджег дом и заперся в помещении с гранатой. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

По информации канала, в начале мужчина подпалил чужой дом, а также отключил жильцу свет и газ, из-за чего всех, кто живет в доме, пришлось эвакуировать. После этого он облил себя бензином, взял гранату и заперся в помещении.

Местные жители вызвали на место происшествия сотрудников правоохранительных органов, которые задержали злоумышленника. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

9 сентября житель Иркутска поджег машину, в которой сидела шестилетняя девочка, и скрылся. Как сообщили в МВД, девочка успела выбежать из машины. Следствие выяснило, что помимо поджигателя в автомобиле Nissan находилась его сестра. Оба объявлены в федеральный розыск.