Россиянин возмутился пунктом в договоре и ворвался в автосалон с винтовкой

Житель Тюмени остался недоволен пунктом договора с автосалоном и пришел к ним с винтовкой

В Тюмени пожилой мужчина с пневматической винтовкой ворвался в автосалон. Об этом в воскресенье, 12 сентября, пишет «Комсомольская правда».

По данным издания, 54-летний местный житель был недоволен одним из пунктов договора, который ранее заключил с салоном, и хотел расторгнуть документ. Охрана «Форвард-Авто» выбила ружье из его рук и скрутила недовольного клиента до приезда полицейских, уточняет «Федерал Пресс» в группе во «ВКонтакте».

В результате инцидента никто не пострадал.

В пресс-службе регионального управления МВД уточнили, что мужчину уже задержали, доставили в отделение и привлекли к административной ответственности, поскольку оружие оказалось пневматическим.

Сам задержанный заявил, что никому не угрожал.

Ранее 12 сентября стало известно, что в житель Екатеринбурга забаррикадировался в квартире с гранатой. Сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов оцепили дом и эвакуировали всех жителей близлежащих этажей.