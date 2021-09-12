Россиянин возмутился пунктом в договоре и ворвался в автосалон с винтовкой

В Тюмени пожилой мужчина с пневматической винтовкой ворвался в автосалон. Об этом в воскресенье, 12 сентября, пишет «Комсомольская правда».
По данным издания, 54-летний местный житель был недоволен одним из пунктов договора, который ранее заключил с салоном, и хотел расторгнуть документ. Охрана «Форвард-Авто» выбила ружье из его рук и скрутила недовольного клиента до приезда полицейских, уточняет «Федерал Пресс» в группе во «ВКонтакте».
В результате инцидента никто не пострадал.
В пресс-службе регионального управления МВД уточнили, что мужчину уже задержали, доставили в отделение и привлекли к административной ответственности, поскольку оружие оказалось пневматическим.
Сам задержанный заявил, что никому не угрожал.
Ранее 12 сентября стало известно, что в житель Екатеринбурга забаррикадировался в квартире с гранатой. Сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов оцепили дом и эвакуировали всех жителей близлежащих этажей.