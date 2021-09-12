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В Подмосковье мужчина пытался задушить третьеклассницу и попал на видео

В подмосковном Солнечногорске мужчина попытался задушить третьеклассницу
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В подмосковном Солнечногорске мужчина напал на третьеклассницу на улице и пытался ее задушить. Все происходящее попало на видео. Запись с камер наружного наблюдения в воскресенье, 12 сентября, публикует «360» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что незнакомец напал а ребенка сзади прямо во дворе дома, схватил ее и потащил в сторону припаркованных автомобилей. На этом запись заканчивается. Уточняется, что девочка начала кричать — ее услышала соседка. Она и спугнула преступника.

По предварительным данным, мужчину уже задержали. Возбуждено уголовное дело.

10 сентября стало известно, что в деревне Яринка россиянин задушил десятимесячную дочку сожительницы и спрятал ее тело в подпол.

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