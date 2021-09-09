Предполагаемому убийце школьниц из Кузбасса предъявлено обвинение

Предполагаемому убийце двух десятилетних школьниц из Кузбасса предъявлено обвинение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Подозреваемым стал 41-летний Виктор Пестереников, ранее судимый за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Мужчину задержали во вторник 7 сентября. Мужчина признался, что изнасиловал девочек и задушил их. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения обвиняемому.

Ранее подозреваемый показал место, где спрятал тела убитых девочек.

6 сентября две девочки в Киселевске ушли в школу около 08:00 (04:00 по московскому времени) и не вернулись домой. В ночь на 7 сентября родители заявили в полицию о пропаже детей. Позже выяснилось, что школьницы ушли в сопровождении неизвестного мужчины в сторону гаражей.