Россиянин признался в убийстве пропавших школьниц

Задержанный по подозрению в убийстве школьниц в Киселевске сознался в преступлении

В городе Киселевске Кемеровской области задержан 41-летний местный житель по подозрению в изнасиловании и убийстве двух школьниц, не вернувшихся домой 6 сентября. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Мужчина сознался в том, что изнасиловал девочек и задушил их. Задержанный показал правоохранителям место убийства и где спрятал тела. Его везут на допрос к следователю.

Ранее 7 сентября сообщалось, что последний раз школьниц видели с неизвестным мужчиной, который покупал им в магазине сладости, а затем увел в сторону гаражей. Подозреваемый, с которым были замечены школьницы, ранее отсидел срок за насильственные действия сексуального характера и освободился два года назад.

6 сентября одноклассницы не пришли домой из школы. В ночь на 7 сентября родители заявили в полицию о пропаже детей. Было возбуждено уголовное дело. На место происшествия выехали следователи по особо важным делам и криминалисты.