Пропавших по дороге из школы в Киселевске девочек нашли мертвыми

В Киселевске нашли тела пропавших школьниц, местный житель сознался в их убийстве

В Кемеровской области нашли тела двух пропавших школьниц. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

41-летний житель Киселевска признался в изнасиловании и убийстве девочек. Он показал полицейским место, куда спрятал тела.

Мужчина поначалу отрицал свою причастность к преступлению. На видео он говорит, что купил девочкам семечки, довел до бетонки, где они покормили голубей, и ушел.

Позже на допросе подозреваемый сказал, что надругался над детьми и задушил их.

Ранее 7 сентября стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело после исчезновения двух 10-летних школьниц в городе Киселевске, которые 6 сентября не вернулись из школы. Ночью родители заявили в полицию о пропаже детей.

Последний раз школьниц видели с неизвестным мужчиной, который покупал им в магазине сладости, а затем увел в сторону гаражей. 41-летний местный житель, с которым были замечены школьницы, отсидел срок за насильственные действия сексуального характера и освободился два года назад.