Сбежавшего трехлетнего мальчика нашли недалеко от дома пьющим воду из ручья

В Австралии трехлетний Энтони «Эй Джей» Элфалак с расстройством аутистического спектра сбежал из дома и четыре дня скитался по бушу. Об этом сообщает BBC News.

Элфалак пропал в пятницу, 3 сентября, и его родители были уверены, что ребенка похитили. Более ста сотрудников полиции и добровольцев несколько дней искали мальчика и прочесывали местность. В понедельник, 6 сентября, Элфалака нашли недалеко от дома, примерно в 500 метрах. Его заметили с вертолета — он пил воду из ручья, который находится на участке его семьи. Он был в мокрой одежде, на его теле были укусы муравьев, а на ногах — царапины.

Элфалак воссоединился с семьей. Причина его ухода из дома неизвестна. «Рад слышать, что мальчик в безопасности. Не представляю, что пережили его родители и он сам за эти дни», — прокомментировал премьер-министр Австралии, Скотт Моррисон.

Австралийский буш — местность, покрытая низкорослым кустарником и деревьями. Это наиболее часто встречающийся в Австралии ландшафт.

Ранее сообщалось, что в индийской деревне возле города Палгхат, штат Керала, пропавшую 11 лет назад девушку нашли в соседнем доме. Она жила у своего возлюбленного в запертой комнате.