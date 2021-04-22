Школьница ушла из дома, нашлась в другой стране и потеряла память

Школьница из немецкого города Целле ушла из дома, нашлась две недели спустя в другой стране и оказалось, что потеряла память. Об этом сообщает издание Daily Star.

16-летняя Изабелла О (Isabella O) пропала 22 марта. Утром у нее были онлайн-уроки, а к полудню младший брат заметил, что ее нет дома. Девушка оставила дома ключи, кошелек и мобильный телефон.

Когда спустя несколько часов она не вернулась домой, родители обратились в полицию. Полицейские организовали поиски, которые продлились две недели. К розыску были привлечены служебные собаки, которые вычислили предполагаемый путь девушки в день исчезновения. Ее след затерялся около торгового центра.

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Через две недели после того, как ее объявили пропавшей без вести, французские власти объявили, что девушку нашли в 800 километрах от дома, бродящей по улицам Парижа.

По данным полиции, у Изабеллы не было физических травм, но она потеряла память и не помнила, кто она такая и как оказалась во Франции. Сейчас Изабелла проходит медицинское обследование, ее лечат врачи. Ей не разрешают увидеться с родителями до тех пор, пока ее состояние не улучшится.

Представитель полиции Бриджит Инсингер (Brigit Insinger) заявила, что дело о пропаже девушки закрыто, хотя они пока не знают, как она оказалась во Франции.

Отец Изабеллы предположил, что потеря памяти вызвана стрессом из-за введенного в пандемию коронавируса режима строгих ограничений. Это серьезно повлияло на ее учебу, и девушка не смогла психологически справиться с новыми реалиями.

Ранее сообщалось, что англичанка, которая впала в кому после ДТП и потеряла память, воссоединилась с семьей спустя 30 лет. Она надеялась найти свою семью в США, но безуспешно, так как с тех пор ее семья переезжала много раз.